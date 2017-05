Bet3000 ist nicht nur im Internet vertreten

Bet3000 ist für den einen oder anderen Sportwetter sicherlich ein Begriff. Denn seit den 70er Jahren ist das Unternehmen örtlich im Geschäft der Pferderetten fest involviert und hat sich mit der Einführung des Internets natürlich auch hier niedergelassen. Das im übrigen sehr erfolgreich, weil Bet3000 zu einem der ältesten und bekanntesten Wettanbieter im Internet gehört und seit vielen Jahren auf der Bestenliste stets mit dabei ist. Doch eines hat Bet3000 vielen Konkurrenten voraus, ihn gibt es nicht nur im Netz, sondern auch etliche male vor Ort! Glauben Sie nicht, dann sehen Sie mal selbst. Beim Klassiker Bet365 tippen: Bet365 Erfahrungen – Alle Fakten zu diesem Wettanbieter

Bet3000 gibt es knapp 500 mal in Deutschland

Haben Sie nicht gewusst, dass es in Deutschland Bet3000 Filialen fast 500 mal gibt? So oft ist Bet3000 vor Ort anzutreffen und hat hier im übrigen denselben Erfolg wie im Internet. Hier mag zwar der Willkommensbonus fehlen, aber dafür gibt es sofort Bares, was viele Kunden auch bevorzugen, wenn es mal schnell gehen muss. Ob Sie bet300 in Ihrer Stadt begrüßen dürfen, stellen Sie im übrigen beim Anbieter selber fest und können dort bequem nachschauen. Es ist schon erstaunlich und jedes mal auf’s neue ein Hingucker, wenn Wettbüros noch vor Ort öffnen. Doch bet3000 ist hier wirklich ein alter Hase und den erfahrenen Sportwettern ohnehin ein Begriff.