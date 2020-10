Bitcoin Exchange-Eigentümer wegen Geldwäschebetrugs verurteilt

Ein Besitzer einer Wechselstube für Kryptogeld wurde wegen mehrerer Strafanzeigen im Zusammenhang mit einem Betrügerring verurteilt.

Das in Rumänien ansässige Syndikat führte gefälschte Auktionen durch und verwendete Kryptogeld, um gestohlene Gelder zu waschen.

Drei Mitglieder der Verschwörung sind weiterhin auf freiem Fuß, während das Strafmaß für den Besitzer der Wechselstube für Januar 2021 angesetzt ist.

Laut einer am Montag, den 28. September veröffentlichten Pressemitteilung wurde ein bulgarischer Staatsbürger vor einem US-Gericht wegen seiner Rolle in einem millionenschweren Betrugsfall für schuldig befunden.

Bei der fraglichen Person, Rossen Iossifov, handelt es sich um den 53-jährigen bulgarischen Besitzer des Kryptogeldumtauschs „RG Coins“.

Laut Gerichtsdokumenten wurde Iossifov Crypto Cash wegen seiner Beteiligung an einem internationalen Auktionsbetrugssystem wegen Verschwörung zu kriminellen Machenschaften und Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt.

Laut der Freilassung, Iossifov, und seine Mitverschwörer,

an einer kriminellen Verschwörung beteiligt war, die sich an einem groß angelegten Betrugsplan für Online-Auktionen beteiligte, dem mindestens 900 Amerikaner zum Opfer fielen.

Der Auktionsbetrug wurde von einem in Rumänien ansässigen kriminellen Ring betrieben, der auf Websites wie Craigslist und eBay falsche Anzeigen für Waren mit größeren Tickets (oft Fahrzeuge) geschaltet hat, die nicht existierten. Dann versuchten die Betrüger, die Opfer davon zu überzeugen, Geld für die beworbenen Waren zu schicken.

Sie taten dies, indem sie überzeugende Erzählungen entwarfen, die Warenzeichen seriöser Unternehmen benutzten, Kundenservicesysteme einrichteten, alles, um das Vertrauen des Opfers zu gewinnen.

Sobald ein Opfer dazu überredet worden war, Geld zu schicken, schickten Iossifov und seine rumänischen Mitarbeiter, an einem komplizierten Geldwäscheprogramm beteiligt waren, bei dem inländische Mitarbeiter Opfergelder annehmen, diese Gelder in Kryptowährung umtauschen und Erlöse in Form von Kryptowährung an Geldwäscher mit Sitz im Ausland überweisen würden, die Freigabe gelesen.