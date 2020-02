Bitcoin Profit braut den perfekten Sturm

Bitcoin braut den perfekten Sturm für eine Parabolrallye Mitte 2020

2020 war das Jahr von Bitcoin, wobei die Krypto-Währung den ganzen Januar über massive Gewinne verzeichnete, da die Bullen versuchen, die Grundlage für die BTC zu schaffen, um im restlichen Jahr parabolische Gewinne zu erzielen.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es derzeit eine Vielzahl separater Faktoren gibt, die das Preisverhalten von Bitcoin beeinflussen, und das Zusammentreffen dieser Faktoren bei Bitcoin Profit scheint darauf hinzudeuten, dass ein neuer Bullen-Förderungszyklus unmittelbar bevorsteht.

Was den Zeitpunkt des Beginns dieses neuen Zyklus betrifft, so scheinen all diese Faktoren auf eine bemerkenswerte makroökonomische Trendverschiebung hinzudeuten, die Anfang Mai eintritt, wenn die Halbierung der Minenprämien des Kryptos bevorsteht.

Der feste Aufwärtstrend von Bitcoin lässt seine Makroaussichten zunehmend optimistisch erscheinen

Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden einige turbulente Preisbewegungen erlebt – er erholte sich auf Höchststände von 9.600 $, bevor er sich einem raschen Ausverkauf gegenübersah, der ihn auf Tiefststände von 9.200 $ zurückwarf.

Die Krypto-Währung scheint innerhalb einer großen kurzfristigen Handelsspanne zwischen diesen beiden Niveaus gefangen zu sein, und wie sich diese Spanne auflöst, könnte einen bedeutenden Einblick in die nächste Entwicklung der Krypto-Währung bieten.

Ein Faktor, der berücksichtigt werden sollte, ist die Tatsache, dass die Bullen von Bitcoin die Krypto-Währung seit fast einem Jahrzehnt leidenschaftlich gegen das Eintauchen unter eine wichtige Trendlinie verteidigt haben, die das Unternehmen respektiert.

Jonny Moe, ein prominenter Krypto-Währungsanalyst auf Twitter, erklärte in einem kürzlichen Tweet, dass die Halbierung voraussichtlich am 12. Mai dieses Jahres stattfinden wird, was mit einem weiteren Test dieser Makro-Trendlinie zusammenfallen könnte.

„Seit etwa einem Monat wird wieder aktualisiert. Unglaubliche Abpraller von der Kurve. Die Halbierung wird auf den 12. Mai 2020 aktualisiert. Es sieht so aus, als ob es am 10. Mai oder früher sein wird, wenn es eintrifft“, erklärte er.

Die Marktdominanz der BTC könnte auch eine Dynamik katalysieren

Die enge Korrelation der Halbierung mit dem nächsten Trendlinien-Test von Bitcoin ist nicht der einzige Faktor, der signalisiert, dass ein massives Feuerwerk bevorsteht, denn die Marktdominanz von BTC bei Bitcoin Profit lässt auch darauf schließen, dass die Benchmark-Kryptowährung bald eine erhebliche Volatilität erfahren wird – und das begünstigt die Käufer.

Dave The Wave, ein weiterer populärer Kryptoanalyst auf Twitter, erklärte, dass der Anstieg der Marktdominanz von BTC in den letzten Jahren die Menge letztlich dazu veranlassen wird, „dem Geld zu folgen“.

„Spitzenwert der BTC-Dominanz auch durch Spitzenmaximalismus gekennzeichnet. Es wird nicht lange dauern, bis die Menge dem Geld folgt“, erklärte er.

Die BTC-Dominanz in der Spitze wird auch durch einen Spitzenmaximalismus gekennzeichnet. Es wird nicht lange dauern, bis die Menge dem Geld folgt…