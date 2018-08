Das grundlegende Konzept eines online Slots

Genie’s Hi-Lo ist ein klassisches Spiel, das auch viel Spaß macht. Es ist leicht zu verstehen, warum dieser bei Spielern beliebt ist. Wie der Name schon sagt, ist das grundlegende Konzept dieses Spiels, zu erraten, ob die Karten höher oder niedriger sein werden als die Karte, die ihnen vorausging, sowie zu erraten, ob aufeinanderfolgende Karten rot oder schwarz sein werden.

Hinweis: Dieses Spiel ist nicht mehr verfügbar.

Genie’s Hi-Lo Informationen

Beachten Sie, dass wir auf dieser Seite tatsächlich mehrere Versionen der kostenpflichtigen Version von Karamba verfolgen. Wir haben separate Einträge für die $.50, $1, $2 und $5 Ausgaben auf unserer Playtech Jackpots Seite. So geben Sie der kostenlosen Version einen Whirl, um etwas Übung zu bekommen und dann sehen, ob Sie Ihre Fähigkeiten in einige solide Gewinne umwandeln können!

Anleitung Genie’s Hi-Lo

Beginnen Sie mit einem Ante-Einsatz zwischen $.10 und $100. Als nächstes nimmst du eine Karte aus der Hand des Genies. Die Karte wird Ihnen gezeigt, danach müssen Sie entscheiden, ob Sie glauben, dass die folgende Karte höher oder niedriger sein wird, und ob sie rot oder schwarz sein wird. Sobald du deine Entscheidung getroffen hast, wählst du eine Karte aus der Hand des Genies und siehst, ob du es richtig erraten hast. Wenn ja, können Sie wählen, ob Sie Ihren Gewinn mitnehmen oder weiter nach oben gehen wollen. Der maximale Betrag kann durch 10 richtige Schätzungen in Folge gewonnen werden. Aber denken Sie daran, ein falscher Zug bedeutet das Ende der Schlange!

Hier gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten: Zuerst gilt das Ass als die niedrigste Karte im Stapel, nicht als die höchste. Zweitens werden die Karten nicht’entfernt‘, sobald Sie sie gesehen haben, so dass sich die Quoten im Laufe des Spiels nicht ändern. Drittens ist der Betrag, den Sie bei jeder Vermutung gewinnen können, umgekehrt proportional zur Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Zum Beispiel, wenn Sie eine 2 betrachten, werden Sie viel schöner belohnt, wenn Sie richtig erraten, dass die folgende Karte niedriger ist, da die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, weitaus geringer ist.

