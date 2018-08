Ein Casino das schon alt ist

Das Betat Casino wurde 2011 von NRR Entertainment Limited gegründet und wird von der Lotterie- und Glücksspielbehörde Malta lizenziert und reguliert. Es ist ein In-Browser-Casino mit Spielen von Microgaming’s Quickfire-Plattform und Net Entertianment. Das einfache Layout ist einfach zu bedienen und stellt alle wichtigen Funktionen – Registrierung, Willkommensbonus und Spielauswahl – in den Vordergrund. Graben Sie ein wenig tiefer und Sie werden feststellen, dass sie ein Live Casino mit den obligatorischen Bildern von verlockenden Händlern und eine mobile Version des Casinos haben.

Software- und Spielauswahl

In Übereinstimmung mit der no nonsense Philosophie, gibt es kein Herunterladen erforderlich, um bei Spintastic zu spielen, einfach registrieren und direkt im Browser spielen. Microgaming’s Quickfire Software bietet ein paar hundert Casino-Spiele für Sie zu spielen, die beliebte Titel wie The Dark Knight, The Finer Reels of Life, Thunderstruck II, Immortal Romance und Playboy, um nur einige zu nennen. Zusätzlich gibt es einige Spiele von kleineren Anbietern, die Microgaming in seine Sammlung integriert hat, darunter Entwickler wie NextGen, Leander und Genesis Gaming. Das Casino hat vor kurzem eine hervorragende Sammlung von Spielen von Net Entertainment hinzugefügt.

Für Fans von Tischspielen und Videopoker sind alle üblichen Verdächtigen wie Roulette, Blackjack, Caribbean Stud und Jacks or Better vertreten. Es gibt kein computerisiertes Baccarat, das wir finden konnten, aber das Spiel ist in der viel lustigeren Live-Dealer-Form verfügbar, zusammen mit Live-Blackjack und Roulette. Für diejenigen unter Ihnen, die sich nach sozialer Interaktion beim Online-Spiel sehnen, bietet Betat Casino eine kleine Anzahl von Multiplayer-Slots wie Wheel of Wealth und Avalon. Diese Multiplayer-Slots verbinden Community und Interaktivität. Spieler werden nach dem Zufallsprinzip einem Spielraum zugewiesen und können über die eingebaute Chatfunktion mit anderen Spielern im Raum interagieren, während sie an den Spielautomaten spielen.

Bonuspolitik und Promotionen

Es gibt eine gute Anzahl von Boni und Promotionen im Betat Casino, was sich kaum von den meisten Casinos heutzutage unterscheidet. Aber das Beste daran ist, dass Sie den Bonus stornieren und Ihre Gewinne abheben können, solange Sie der 888Casino Bonus Code nicht berührt haben, das erst dann eingesetzt wird, wenn Ihr Einzahlungsbetrag verloren gegangen ist. Das ist großartig für den Spieler, denn wenn Sie einen anständigen Gewinn erzielen, ohne Ihre Einzahlung zu verlieren, können Sie sich vom Bonus abmelden und die Gewinne ohne Frage abheben. Beachten Sie jedoch, dass das Casino sehr strenge Bonusrichtlinien hat, und wenn es irgendeinen Hinweis auf Bonusmissbrauch oder verbotenes Spiel gibt und die Bonusregeln verletzt wurden, wird Betat Casino Ihre Gewinne konfiszieren. Zusätzlich hat das Casino eine Klausel in seinen Bedingungen, die die Gewinne aus Bonussen auf maximal 25.000 Euro beschränkt.

Zusätzlich zu den Boni bietet BetAt eine Reihe von einzigartigen Aktionen für seine Spieler. Die Seite wurde so konfiguriert, dass sie Spieler mit Bargeld belohnt, die Leistungen in Spielen wie Thunderstruck II und Immortal Romance erbracht haben, und sie vergibt auch Preise für Dinge wie das Teilen eines Screenshots eines großen Gewinns im Casino.

Bankwesen und Kundenbetreuung

Betat Casino bietet Spielern eine gute Auswahl an Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten. Es akzeptiert Visa- und Mastercard-Kredit- und Debitkarten sowie E-Wallets wie Neteller und Skrill. Sie akzeptieren US-Dollar, Pfund, Euro, Kanadischen Dollar und Australischen Dollar.

Ich habe mich gefreut, dass die Auszahlungen bei BetAt Casino blitzschnell sind. Sie folgen einem Standard Know Your Customer (KYC) Verfahren, bei dem jeder Spieler aufgefordert wird, während der Registrierung Identifikationsdokumente an die Kasse hochzuladen, damit das Casino seine Daten überprüfen kann, und meiner Erfahrung nach wurde dies innerhalb weniger Stunden erledigt. Als Nebeneffekt ist das Hochladen über eine verschlüsselte Browserverbindung viel besser als das unsichere Versenden Ihrer Dokumente per E-Mail wie in den meisten anderen Casinos. Danach werden Abhebungen in E-Wallets routinemäßig innerhalb weniger Stunden bezahlt. Deshalb empfehle ich Ihnen, Ihre Unterlagen nach der Registrierung einzureichen, damit Sie Ihre Abhebungen schnell und ohne Kopfschmerzen erhalten können.

Kundensupport wird in Form von Live-Chat und E-Mail-Support angeboten, aber enttäuschend ist, dass BetAt keine Telefonnummer veröffentlicht. Der E-Mail-Support funktioniert 24 Stunden, 7 Tage die Woche, während der Live-Chat von 9.00 bis 1.00 Uhr MEZ Hilfe bietet. Wenn verfügbar, war der Live-Chat-Support sehr reaktionsschnell, da wir weniger als eine Minute auf die Bearbeitung warteten. Der E-Mail-Support dauerte in der Regel etwa 3 Stunden, um Fragen zu beantworten. Ein einzigartiger Service bei Betat Casino ist die Möglichkeit, den Casino Manager direkt zu kontaktieren, und Sie können dies über den Bereich Mein Konto tun.