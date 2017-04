EM 2012: Schafft Spanien den 3. Titel in Serie?

Bei der von 8. Juni bis 1. Juli 2012 stattfindenden Fussball-Europameisterschaft, in Polen und der Ukraine, ist Spanien wieder der absolute Favorit auf den Turniersieg. Als amtierender Welt- und Europameister wird die Mannschaft von Trainer Vicente del Bosque nur schwer zu schlagen sein. Nach den aktuellen Quoten könnten wohl am ehesten Deutschland und die Niederlande den 3. Turniersieg in Folge der Spanier verhindern.

Frankreich trifft in der Gruppe D gleich am ersten Gruppenspieltag, dem 11. Juni, auf den wohl stärksten Gruppengegner England. In diesem Spiel sprechen die Quoten knapp für die Engländer. nicht zu übersehen wettanbieter Weiters spielen die Franzosen gegen die Ukraine und im letzten Gruppenspiel gegen Schweden. Die letzten sieben Spiele bei EM-Endrunden hat Frankreich verloren und schied 2008 schon nach der Gruppenphase aus. Aber wenn man nach den momentanen Quoten einiger Wettanbieter geht, wird Frankreich wohl knapp hinter England als Gruppenzweiter den Aufstieg ins Viertelfinale schaffen. Frankreich ist im Moment sehr gut in Form.