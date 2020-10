Fraudes Cripto usam o nome do presidente colombiano para o esquema Bitcoin

As autoridades colombianas de aplicação da lei alertaram recentemente o público sobre um esquema Bitcoin que visava os usuários das mídias sociais. Os golpistas usaram um site falso que eles reivindicaram o presidente colombiano Ivan Duque, endossado.

Um órgão de mídia local revelou detalhes sobre o esquema de fraude, que alegou que o presidente Duque havia assinado „o maior negócio do século“ para desenvolver uma plataforma de investimento chamada „Era Bitcoin“.

O objetivo desta plataforma era oferecer aos cidadãos um veículo para gerar renda através de criptografia. Além disso, era para legitimar o uso de ativos digitais no país.

Um dos principais pontos de venda para o esquema era que ele forneceria alívio para a economia colombiana em dificuldades durante a pandemia do coronavírus.

Além disso, os golpistas usaram uma foto de Pete Accetturo, figura proeminente do YouTube, para legitimar o esquema do bitcoin. Além disso, as críticas em destaque de usuários falsos que supostamente se beneficiaram do esquema.

Um suposto investidor da Era Bitcoin foi um estudante mexicano chamado Adán Cortés. Ele ficou famoso depois de interromper os procedimentos na cerimônia do Prêmio Nobel da Paz em 2014.

Colombianos devem ser cautelosos com os investimentos do Bitcoin Scam

A Colômbia emergiu como uma das nações líderes na América do Sul para abraçar a moeda criptográfica. Uma pesquisa publicada recentemente pelo Statista.com destacou que a adoção da criptografia no país havia atingido dígitos duplos nos últimos meses.

Esta demanda é impulsionada principalmente pelos refugiados da vizinha Venezuela. Da mesma forma, os indivíduos preferem usar o BTC para enviar dinheiro para seu país natal com inflação.

Mercado de criptografia peer-to-peer Paxful recentemente trouxe 20 novos caixas eletrônicos criptográficos para as cidades colombianas. A iniciativa foi para saciar a crescente demanda por moedas digitais.

Infelizmente, esquemas criptográficos desenfreados ameaçam descarrilar a indústria de criptografia emergente e dificultam a adoção acelerada.

O recente golpe Bitcoin levou o Centro de Polícia Cibernética da Colômbia a incitar os cidadãos a serem cautelosos com os golpes. Além disso, eles mencionaram que tais atividades fraudulentas provêm de supostas oportunidades de investimento do BTC.

Os Artistas estão usando nomes de personalidades famosas

Parece que os criminosos estão cada vez mais inventando novas maneiras de enganar indivíduos inocentes para que desistam de seus bens digitais.

O último uso do presidente colombiano em um esquema criptográfico destaca uma tendência preocupante. Os maus atores usam nomes de figuras proeminentes para popularizar seus golpes e ganhar legitimidade.

Em julho, um enorme hack no Twitter de mais de 130 contas de alto nível permitiu que os fraudadores desviassem milhares de dólares do BTC em uma falsa doação.

Outros golpes de criptografia similares usaram a estrela de X-Factor Rylan Clark-Neal, a personalidade da TV britânica Gordon Ramsey, e o famoso ator Hugh Jackman no passado recente.