Libra, um Facebook zu erlauben, die Preise für seine Anzeigen zu erhöhen, sagte Zuckerberg

Die Libra-Krypto-Währung werde es Facebook ermöglichen, den Preis für seine Anzeigen zu erhöhen, sagte der CEO des sozialen Netzwerks, Mark Zuckerberg, am Mittwoch auf der Jahreshauptversammlung der Aktionäre, laut einer Abschrift, die dem Cointelegraph von Immediate Edge Presseteam zur Verfügung gestellt wurde.

Bei der Veranstaltung wurde Zuckerberg gefragt, wie Facebook von der Integration der Waage in seine Dienste profitieren will.

Der CEO des sozialen Netzwerks antwortete daraufhin, dass die Waage den Handel für die Unternehmen vorteilhafter machen und somit die Werbeeinnahmen erhöhen werde. Im vergangenen Jahr verdiente Facebook rund 69,6 Milliarden US-Dollar aus Werbeverkäufen, was mehr als 98% seiner Gesamteinnahmen im Jahr 2019 ausmachte.

sagte Zuckerberg:

„Wenn sie eine Anzeige aufgeben, klickt jemand auf diese Anzeige, und jetzt ist es wahrscheinlicher, dass sie etwas kaufen, weil sie tatsächlich eine funktionierende Zahlungsmethode haben, die in den Akten steht, so dass es sich im Grunde für Unternehmen lohnt, mehr auf die Anzeigen zu bieten. Und was wir sehen, sind höhere Preise für Anzeigen im Allgemeinen.