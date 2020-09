Mi relación amor-odio con Bitcoin y consejos para principiantes

By

Bitcoin se cayó ayer y quedó por debajo del soporte de 10.500 dólares. Sin duda, eso causó una liquidación masiva en todas las bolsas, y me recordó los días en los que negocié fervientemente con Bitcoin. Como operador que ha ganado y perdido mucho, espero compartir algunos consejos con aquellos que acaban de empezar a operar con futuros de BTC.

Mi relación de amor-odio con Bitcoin Circuit se formó ya en octubre de 2017, justo antes de su épica subida a más de 20.000 dólares.

En ese momento, casi todos los sitios web relacionados con la tecnología que visité hablaban de Bitcoin y de todas las historias de millonarios de la noche a la mañana. Altamente tentado, primero deposité 2000 dólares sin hacer una investigación exhaustiva de las criptodivisas. Cuando obtuve un 5% de beneficio, estaba totalmente tranquilo y me di una palmadita en la espalda por haber ganado dinero en el primer intento. También me dije a mí mismo que sólo quería ganar algo de dinero de bolsillo y que vendería mi Bitcoin tan pronto como ganara un poco más. Pero a medida que Bitcoin subía más y más alto, me enganché y aré un trozo de dinero – 12.000 dólares en total, todo en un mes. Entonces un día, probablemente ya sabes lo que había pasado, Bitcoin comenzó una caída libre que

Por dentro, estaba teniendo un ataque de pánico, pero seguía diciéndoles a mis amigos, y lo más importante a mí mismo, que Bitcoin ya había tenido unas cuantas gotas en el pasado y que había rebotado, así que no había mucho de qué preocuparse. Lo único es que no se recuperó como en las últimas ocasiones. Vi cómo se hundía cada vez más y dije que no a cada oportunidad de venderlo. En menos de un mes, la mitad de mi depósito fue eliminado, junto con mi confianza en Bitcoin. La pérdida realmente dolió, y pasé varios meses llorando por ello. Pero eso fue como una llamada de atención para mí y empecé a poner más esfuerzo en estudiar lo que hacía que Bitcoin funcionara y por qué el mercado de Bitcoin se movía tan violentamente.

Mi investigación sobre Bitcoin me convenció de que no sólo podía protegerse contra la inflación a largo plazo sino que también podía actuar como una inversión a corto plazo debido a su alta volatilidad. Esta vez, decidí cambiar de bando e ir con la tendencia principal. Abrí una cuenta en Bexplus, una bolsa criptográfica conocida por su interfaz fácil de usar y su orientación para principiantes. Usando su cuenta demo, aprendí a analizar el mercado con diferentes indicadores. A veces ganaba, a veces perdía. Pero como Bitcoin siguió cayendo en esos pocos meses, gané más de lo que perdí al acortar el tiempo de Bitcoin. Ahora diversifico mi cartera, invierto en otros activos tradicionales para gestionar los riesgos, y aplico lo aprendido al comercio. Aunque opero con Bitcoin con menos frecuencia, sigo ganando dinero depositándolo en la cartera de Bexplus con una tasa anual de hasta el 30%.

Sigo creyendo que Bitcoin es una fuerza para el bien y un activo ideal a pesar de su volatilidad, especialmente en un momento en el que el gobierno sigue imprimiendo más fiat. Si espera invertir en Bitcoin y participar en el comercio de futuros, aquí tiene algunos consejos para usted:

Consejo 1: Empiece con capitales pequeños

Empezar de a poco te permite llegar muy lejos. Se aconseja que dividan sus capitales en varias posiciones. Así que si el mercado va en contra de usted, puede asignar una posición en la dirección opuesta para cubrir la pérdida.

Recuerde, si está operando con CFD BTC, el poder de compra aumentará significativamente con la ayuda del apalancamiento. Por ejemplo, si usted abre una posición usando un apalancamiento de 0,01 BTC y 100x, la posición valdrá 1 BTC.

Consejo 2: Practique y mejore sus habilidades y estrategias

Ganar dinero especulando con los movimientos de los precios parece un juego, pero no lo es. Los comerciantes exitosos son aquellos que aprenden a analizar el mercado, se mantienen al tanto de las noticias del mercado, y siguen probando diferentes estrategias. Elija una plataforma que ofrezca un simulador de operaciones incorporado para que usted practique. Una buena cuenta de demostración sirve como una caja de arena para que usted mejore sus habilidades y se familiarice con los rápidos cambios del mercado. Además, algunas plataformas incluso ofrecen servicios de consultoría o gerentes de cuentas personales a los usuarios.

Consejo 3: Comercie con soporte y resistencia

El apoyo es un lugar donde el precio tiende a encontrar apoyo a medida que cae. Esto significa que es más probable que el precio se recupere de este nivel en lugar de caer por debajo de él. En cuanto a la resistencia, es el lugar donde el precio tiene la mayor dificultad para romperse. Si el precio está cerca del soporte en una tendencia alcista, podrías poner una orden larga.

Como podemos ver, el nivel de 10.800 dólares se considera el nivel de soporte de bitcoin, mientras que el de 11.500 dólares es la resistencia. Si abrimos una posición larga con 1 BTC a 11.100 dólares y la cerramos cuando el precio alcance los 11.500 dólares, ganaremos (11.500 – 10.800 dólares) * 100 BTC/ 10.800 dólares = 6,48 BTC.