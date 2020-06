Nuova Zelanda Recupera 90 milioni di dollari dal russo Bitcoin Laundered

La New Zealand’s Asset Recovery Unit ha annunciato una nuova serie di azioni contro una società di proprietà del sig. Bitcoin, un russo accusato di aver presumibilmente riciclato più di 4 miliardi di dollari in valute criptate. Le autorità di polizia neozelandesi hanno scoperto una società con legami con Alexander Vinnik, che aveva una quantità insolita di denaro nei suoi conti.

La polizia neozelandese ha unito

La polizia neozelandese ha unito le forze di polizia con l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti per localizzare i fondi perduti. Secondo il commissario di polizia Andrew Coster:

Il denaro recuperato è più probabilmente un profitto ottenuto dalla vittimizzazione di migliaia, se non centinaia di migliaia, di persone a livello globale come risultato della criminalità informatica e del crimine organizzato.

Vinnik, che presumibilmente possedeva e gestiva in disgrazia il cambio di cripto-currency BTC-e, è stato arrestato il 25 luglio nella località greca settentrionale di Halkidiki durante un’azione in picchiata da parte delle autorità locali, con le agenzie federali statunitensi e le forze dell’ordine. La polizia greca lo ha descritto come „un „genio“ ricercato a livello internazionale di un’organizzazione criminale“. È stato anche accusato di aver riciclato 300.000 Bitcoin Profit, circa 4 miliardi di dollari, durante i sei anni in cui avrebbe fatto parte di BTC-e.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Il 26 luglio 2017, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Vinnik e BTC-e del funzionamento di un sistema internazionale di riciclaggio di denaro sporco, della presunta partecipazione all’hacking nel 2014 dello scambio di Bitcoin Mt Gox con sede in Giappone, della corruzione pubblica e del traffico di droga, tra gli altri reati.

È stato infine inviato in Francia, dove è stato accusato di estorsione, riciclaggio di denaro sporco e cospirazione, ma le richieste di estradizione dalla Russia e dagli Stati Uniti sono ancora in sospeso.

Vinnik, 38 anni, ha negato con veemenza tutte le accuse degli Stati Uniti, sostenendo di essere solo un consulente Bitcoin. Dopo la sua chiusura, la stessa BTC-e ha rilasciato una dichiarazione formale in cui dichiara che Vinnik non è mai stato un dipendente, promettendo di restituire tutti i fondi dei clienti.