Previsión del precio del etéreo: Las caídas libres de ETH/USD en tándem con Bitcoin, ¿pueden aguantar 300 dólares?

Ethereum renueva la presión bajista por debajo de 320 dólares en tándem con la retirada de Bitcoin por debajo de 11.000 dólares.

ETH/USD no está en grave peligro todavía según la tendencia del MACD.

El Ethereum sorprendió a muchos con su increíble repunte de la semana pasada, pero sobre todo el domingo. El segundo mayor activo digital despejó la resistencia en un triángulo simétrico clave. Esto, junto con el aumento de la actividad comercial, especialmente para Bitcoin, hizo que el ETH/USD subiera más allá de los niveles de 300 y 330 dólares. Por primera vez en 2020, la Ethereum Code se negoció por encima de los 300 dólares. El comercio a 334 dólares (nuevo máximo en 2020) hizo que el ETH/USD rompiera el máximo de los últimos 12 meses.

En el momento de escribir este artículo, la tendencia se está volviendo rápidamente bajista. Bitcoin ha retrocedido por debajo de 11.000 dólares mientras que Ethereum ha bajado por debajo de 320 dólares. Nótese que, la correlación del Etéreo con el precio de Bitcoin ha crecido en los últimos meses. Por ejemplo, en las dos primeras semanas de julio, la mayoría de los altcoins se recuperaron mientras que el Ethereum no mostró ningún signo de volatilidad, al igual que el precio de Bitcoin.

En cuanto a los niveles técnicos, ETH está luchando por mantenerse por encima del soporte inicial de 318 dólares. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha cambiado rápidamente la dirección hacia abajo. Debido a la condición de sobrecompra del RSI, no se puede descartar una inversión. Esto requiere de una actitud de alerta por parte de los operadores.

Por otro lado, la Media Convergencia Divergente (MACD) destaca que no hay motivo de alarma y que la presión de compra sigue presente. El indicador no sólo se encuentra en la región por encima de la línea media, sino que muestra vívidamente una divergencia alcista por encima de ella. Es evidente que un rendimiento superior a 320 dólares empujaría al Etéreo a reanudar la tendencia alcista, no sólo a 330 dólares, sino también a 350 y 400 dólares.

En el caso de una inversión prolongada, se espera que las pérdidas busquen refugio en 300, 280 dólares, el SMA de 50 días (243,58 dólares), el SMA de 100 días (226,65 dólares). El apoyo de junio a 216 dólares sigue siendo el apoyo principal.

Niveles intradía de la clave del etéreo