Schweizer Bank sagt, Goldman Sachs irrt sich bei Bitcoin (BTC), dass ein „Paradigmenwechsel“ bevorsteht

Eine Schweizer Bank reagiert auf einen kürzlich erschienenen Bericht von Goldman Sachs, der erklärt, dass Bitcoin (BTC) weder eine Anlageklasse noch eine geeignete Investition ist.

Punkt-für-Punkt-Widerlegung

Chris Thomas, Leiter Digital Assets bei Swissquote, hat eine Punkt-für-Punkt-Widerlegung des Berichts veröffentlicht. Er beginnt mit einem Vergleich zwischen der Volatilität von Bitcoin Era und wilden Ausschlägen in traditionellen Märkten.

„Auf jeden Fall ist Bitcoin am 12. März 2020 um 37% gefallen. Und nur einen Monat später stürzten die Ölmärkte innerhalb von 24 Stunden um 333% ab, was fast das 10-fache eines größeren Rückgangs ausmacht, wobei an einem Punkt ein Tiefstand von minus 40 Dollar pro Barrel erreicht wurde. Im Dezember 2019 sagte Goldman Sachs voraus, dass der durchschnittliche Ölpreis bis 2020 bei 63 Dollar pro Barrel liegen würde“.

Auf Goldmans Behauptung, dass Investitionen nicht darauf reduziert werden sollten, dass andere einen höheren Preis zahlen müssen, antwortet Thomas, dass traditionelle Märkte auch unter der Annahme eines Kapitalzuwachses funktionieren.

„Die letztendliche Entscheidung, zu kaufen (oder zu verkaufen), hängt davon ab, ob wir glauben, dass der Preis höher (niedriger) steigen wird, und daher, ob jemand anderes bereit ist, einen höheren (niedrigeren) Preis für diese Investition zu zahlen…

Bitcoin, und ausgewählte andere, sind die treibende Kraft hinter dem Paradigmenwechsel, der derzeit stattfindet. Goldman Sachs ignoriert die starken Fundamente dieser aufstrebenden Anlageklasse, die auf kryptographischen Prinzipien und einer Welt beruht, in der viele, wenn nicht sogar alle Vermögenswerte in Tokens umgewandelt und der Handel mit ihnen demokratisiert werden wird“.

Was die seit langem bestehende Erzählung betrifft, dass Bitcoin in erster Linie ein Werkzeug für Kriminelle ist, so weist Thomas darauf hin, dass Chainalysis in einem Bericht vom Januar 2020 zu dem Schluss kam, dass nur 0,08% der Kryptogeschäfte aus den Märkten der Dunkelheit stammen und dass kriminelle Aktivitäten nur 1,1% der Gesamtaktivität ausmachten.

Finanzinstitute glauben an Kryptowährung

Bernard Madoffs Betrug in Höhe von 65 Milliarden Dollar in der Welt der Fiat-Weltzwerge betrügt in der Welt der Krypto-Währung in der Größenordnung, behauptet er.

Schließlich sagt Thomas, dass die Tatsache, dass große Finanzinstitutionen wie Fidelity Investments und JP Morgan zuversichtlich genug sind, sich in den Weltraum zu wagen, zeige, dass Finanzinstitutionen daran glauben, dass die Kryptowährung eine Zukunft hat.

Obwohl die Sicherheit und die Verwaltung von privaten Schlüsseln im Bereich der Kryptowährung eine Herausforderung bleiben, argumentiert Thomas, dass Banken wie Swissquote die Sicherheit aufrechterhalten und im Falle von Hacks auch eine Einlagensicherung verlangen können.