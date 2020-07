Voorstellen voor een ‚Uber-Like‘ groeimodel voor blokketenstimulansen

Een DeFi leenplatform voor cryptocurrency, Kava Labs, kan worden omschreven als de „Uber of Bitcoin“, aangezien het platform een Uber-achtig bedrijfsmodel vertegenwoordigt.

De meest succesvolle ondernemers van vandaag hebben hun rijkdom aangeboord via startende technologiebedrijven zoals Amazon, Oracle, Facebook en Microsoft. Vraag maar aan Jeff Bezos, Larry Ellison, Mark Zuckerberg en Bill Gates, die nog steeds de wereldleiders zijn op het gebied van technologie.

Toch staat het podium nog steeds open voor extra leiders om deel te nemen aan deze soort ronde tafel, en de uitnodiging zweeft door de blokketen en de cryptocurrency ruimte. Met leiders als Binance’s Changpeng Zhao en Ethereum’s Vitalik Buterin hopen veel cryptocurrency bedrijven vandaag de dag nog steeds de belofte van de Silicon Valley in te lossen: het doel is om af te stappen van gecentraliseerde bedrijven en bestaande infrastructuren te transformeren in een gedecentraliseerd ecosysteem en tegelijkertijd te erkennen dat traditionele Wall Street ondernemingen zoals Goldman Sachs nog steeds niet de behoefte hebben gevoeld om deze industrie te penetreren.

Aangezien de rijkdom zich over velen in de industrie blijft verspreiden, zitten de nieuwe crypto’s, zoals CZ, nog niet aan dezelfde nettotafel als Mark Zuckerberg van Facebook, die de afgelopen jaren nog steeds in de privacy-hotzitting zit – maar ze halen het snel in.

De algemene groei en het „succes“ die bedrijven als Uber al vroeg kenden, zijn nu terug te voeren op de deelname van de vroegste adoptanten, eenvoudigweg door middel van vraag- en aanbodsubsidies.

Waarom het wiel opnieuw uitvinden?

Ridesharing platformen zoals Uber en Lyft verbinden mensen die direct transport nodig hebben met systeemgecontroleerde chauffeurs die een dergelijke dienst kunnen leveren. Hetzelfde geldt voor Airbnb, dat mensen die een verblijfplaats nodig hebben, verbindt met mensen die ervoor kiezen om hun gemeubileerde woningen voor korte termijn te verhuren. Er is een extreem hoge vraag naar verhuur rond wereldwijde technische conferenties, inclusief maar niet beperkt tot Las Vegas‘ Consumer Electronics Show, Austin’s South by Southwest, Utah’s Sundance Film Festival en het World Economic Forum, bijvoorbeeld.

Inderdaad, als je kijkt naar twee op Silicon Valley gebaseerde startups zoals Uber en Airbnb met gebruikers aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van deze netwerken, dan zie je alleen maar dat de blokketen en crypto ruimtes niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden of met een nieuw groeimodel hoeven te komen. Het is er al.

Toen Uber voor het eerst werd gelanceerd, stond het voor het dilemma om te kiezen op welke pool van klanten het eerst te focussen – de aanbodzijde of de vraagzijde – om zijn gebruikersbasis effectief te laten groeien. Volgens een recente Harvard Business Review case study over Uber, Etsy en Airbnb richtten deze bedrijven zich op een tweeledige groeifase.

De klassieke groeifasen

De eerste stap was het verkrijgen van de eerste 1.000 gebruikers door zich te richten op de servicekant van de vergelijking. In het geval van Uber richtte het zich op het bieden van stimulansen aan bestuurders van zwarte auto’s.

Uber ging door naar het tweede niveau van de groeifase waar het zich richtte op de klantzijde voor rideshare-gebruikers van 1.001 tot 1.000.000. In de bovengenoemde casestudy werd vervolgens vastgesteld dat Uber en Airbnb in hun groeifasen de kosten hebben verlaagd om een concurrentievoordeel te behalen. Daarna gingen deze bedrijven over naar de derde fase – de extractiefase – door de prijzen te verhogen.

De oprichters van Airbnb, Brian Chesky en Joe Gebbia, gebruikten een meer traditionele manier van marketing door het creëren van een groot stimuleringsprogramma voor gastheren, wat ook benadrukt hoe Uber startte in situaties van hoge vraag en laag aanbod, het uitrollen van een stad per keer.

Nadat Uber bijvoorbeeld zijn eerste 1.000 coureurs had gekregen, richtte het zich op het weggeven van geld aan coureurs die hun vrienden de app lieten downloaden en gebruiken, met een coupon van $20 voor een gratis ritje dat gebruikers konden delen als een geschenk met hun vrienden.

Om het meeste uit een groeifase te halen, halen bedrijven meestal grote kapitaalrondes op van financiële instellingen om hun initiële groei te financieren door de product- en servicekosten te subsidiëren om ze oneerlijk goedkoop te maken in vergelijking met andere diensten. Als gevolg van groeistimuleringsmechanismen voor bootstrapping, groeit het netwerkeffect van de startup en komen gebruikers binnenstromen. Maar het economische model moet precies goed worden uitgevoerd, vooral wanneer er sprake is van dubbelzijdige netwerken zoals bij bedrijven als Uber en Airbnb aan de leveranciers- en klantzijde.

Uber heeft naar schatting 24,7 miljard dollar opgehaald om het bedrijf met succes te lanceren en te laten groeien tot waar het nu is. Met een in-app incentive-aligned mechanisme heeft Uber vanaf het allereerste begin een manier ontworpen om de concurrentiebarrière voor de toegang tot de markt te omzeilen. In feite is het dit op stimulansen gebaseerde economische model en theorie waar Uber geld op heeft ingezameld. De investeerders verwachtten dat het geld in de Uber-gemeenschap zou worden verbrand door middel van stimuleringsmaatregelen, omdat ze geloofden in de manier waarop Uber subsidies gebruikte in zijn op stimuleringsmaatregelen gebaseerde mechanisme en in het netwerkeffect van de populaire vraag.

Netwerkeffecteconomie

Na een paar maanden van het gebruik van Uber, begonnen de vroege adoptanten afhankelijk te worden van het rijden en hunkeren naar de „verslaving“ die ze aanboden. Dit was duidelijk toen het bedrijf 1 miljoen gebruikers bereikte, waar Uber in de volgende fase van het stimuleringsmechanisme terechtkwam, gecentreerd rond de zogenaamde „netwerkeffecteconomie“. Uber erkende die afhankelijkheid en verhoogde zijn prijzen, waardoor het bedrijf het geld dat het aan de groei besteedde, terug kon verdienen.

Wat volgde was de extractie, die Harvard Business Review erkent als een typische startup op hoog niveau van een economisch model dat initieel openbaar wordt aangeboden, gebaseerd op een incentive-groeistrategie.

Token economie

De meest succesvolle groeimodellen die crypto-projecten zoals Bitcoin (BTC) gebruiken, hebben sterke overeenkomsten in hun economische stimuleringsmodellen met die van traditionele Silicon Valley startups.

Het tweezijdige model van Bitcoin Future, oftewel de symbolische economie, bestaat uit de uitgaven voor het maken van transacties en de mijnwerkers die zorgen voor de correcte uitvoering ervan. In 2017 werd ‚token economy‘, oftewel cryptoe-economie, gebruikt om het economische stimulans-denken achter gedecentraliseerde protocollen en toepassingen te beschrijven.

Het was onder dit concept dat Bitcoin slaagde waar andere vroege gedecentraliseerde protocollen faalden. Het slaagde niet vanwege de proof-of-work, het idee van gedecentraliseerd geld of zelfs fouttolerante consensus, maar omdat het dit idee van crypto-economie in de kern van zijn consensusprotocol heeft opgenomen.

Als we de veronderstelling zouden accepteren dat Satoshi Nakamoto in 2009 Bitcoin heeft uitgevonden om, in zijn vroegste stadia, een inflatoire munt te zijn – waarbij de inflatie om de vier jaar zou dalen tot het niveau van nul – dan zou men kunnen stellen dat wat Nakamoto eigenlijk voor ogen had een spiegelbeeld was van Uber’s economische model. Zou het onder deze overtuiging kunnen zijn dat Nakamoto in feite hun weg naar succes heeft „gehackt“?

Peer-to-peer netwerken tot nu toe

De waarde van een peer-to-peer netwerk groeit met het aantal deelnemers in het kwadraat, volgens de Wet van Metcalfe. Als er vijf mensen op Facebook zijn, is de waarde 25 omdat vijf mensen op 25 manieren met elkaar kunnen praten. Als er 1 miljoen mensen op Facebook zijn, dan is het netwerkeffect 1 biljoen. Daarom zijn P2P-netwerken hun waarde in het kwadraat van gebruikers waard.

Bitcoin heeft een stock-to-flow ratio die vergelijkbaar is met die van edele metalen zoals goud. Voorraad is de hoeveelheid goud, en stroom is de productie ervan – de mijnbouwbeloning – en het wordt gemeten in de loop van een jaar. Goud heeft de hoogste stock-to-flow ratio in de zin dat je op jaarbasis slechts een kleine hoeveelheid nieuw goud kunt ontginnen ten opzichte van al het goud op de planeet. Daarom is het stabieler. Als je kijkt naar de grafieken van de stock-to-flow ratio voor Bitcoin, lijkt het op een curve die naar boven groeit, maar uiteindelijk aan de bovenkant afloopt.

In de bovenstaande grafiek kunt u zien dat van 2010 tot 2011 de verhouding tussen de voorraad en de stroom van Bitcoin minder dan 200 was, wat betekent dat er 200 BTC bestond voor elke 1 BTC die nieuw gedolven werd. Vandaag is het 1.000 BTC voor elke 1 nieuw gedolven BTC. In de toekomst zullen er nog minder BTC nieuw gedolven worden, na de volgende halvering.

Mechanismeontwerp

Blokkeringsbeloningen waren echt belangrijk in de beginfase van Bitcoin, omdat ze de gemeenschap stimuleerden om de acties uit te voeren die het systeem vereist: het produceren van de valuta zelf. De monetaire inflatie gaf de vroege deelnemers de mogelijkheid om Bitcoin te verdienen voor het uitvoeren van een belangrijke mijnbouwtaak in een tijd dat Bitcoin een lage waarde had. De mijnwerkers werden gestimuleerd door hun inspanningen te combineren met redelijke hoop dat hun in 2011 gedolven Bitcoin het potentieel had om in de toekomst in waarde te stijgen. Dit creëerde genoeg stimulans om mijnwerkers, houders en supporters van het vroege Bitcoin-netwerk aan te trekken.

Terwijl het Bitcoin-netwerk in feite inflatie ondervindt, neemt het inflatiecijfer in de loop van de tijd geleidelijk af, totdat het asymptotisch op nul uitkomt. Bitcoin zou echter niet zijn waar het nu is als Nakamoto geen cryptoeconomisch model had opgenomen in de kern van zijn consensusprotocol met als doel het netwerkeffect te extrapoleren door stimulerende mechanismen in te bedden in alles, inclusief overgangen, berekening, opslag, voorspelling en macht.

Blokkades stellen ons in staat om schaarste af te dwingen en waardeoverdracht te faciliteren in anders onmogelijke situaties, waardoor de samenleving het scala aan problemen kan uitbreiden waar economische stimuleringsmodellen met succes kunnen worden toegepast. Menselijk gedrag, hoewel moeilijk te voorspellen, kan zeer voorspelbaar zijn wanneer de juiste stimulansen worden toegepast om het gedrag te activeren dat nodig is om een blokketen naar een massale adoptie te brengen. Dat is wat er gebeurde in het geval van Bitcoin-mijnwerkers.

Vroege Bitcoin-mijnbouw had een lage toetredingsdrempel omdat u alleen maar een mijnwerker op uw laptop hoefde te installeren om te beginnen met het verdienen van vers geslagen Bitcoin voor wat u ontgonnen had. De mijnbouw van toen leek veel op het slaan van munten vandaag de dag. Mijnwerkers bieden veiligheid, een belangrijk kenmerk van het systeem, en worden beloond voor hun inspanningen.

In de loop der jaren is decentrale financiering – die over het algemeen verwijst naar de digitale activa en financiële slimme contracten, protocollen en gedecentraliseerde toepassingen, oftewel DApps, gebouwd op Ethereum – een snelgroeiende niche geworden binnen de cryptografie-industrie, waar we getuige zijn van de succesvolle toepassing van nieuwe innovatieve stimuleringsmodellen door netwerken.

In mei sprak Cointelegraph met de CEO’s van de DeFi-bedrijven Compound Finance en Kava Labs over hun ervaringen met dForce en over de belangrijkste manieren waarop de hack de DeFi-community zou kunnen brengen.

In het gesprek van Cointelegraph met Brian Kerr, de CEO van het uitleenplatform Kava Labs, deelde hij zijn gedachten over de levensvatbaarheid van het Ethereum-netwerk in zijn huidige vorm. In zijn huidige vorm voldoet de architectuur van het Ethereum volgens Kerr niet aan de schaalvergrotings- en beveiligingsbehoeften van de DeFi-sector, aangezien het niveau van de tests die nodig zijn om alle resultaten te bereiken oneindig is in de programmeertaal Solidity. De CEO concludeerde dat hij gelooft dat het om deze en vele andere redenen is dat toonaangevende projecten zoals Binance, Cosmos en Kava ervoor hebben gekozen om het ecosysteem van het Ethereum te verlaten voor groenere weiden.

Voor degenen die niet vertrouwd zijn met Kava, maakt het DeFi leenplatform het mogelijk om leningen te verstrekken aan gebruikers van grote cryptocentra en wordt het vaak beschreven als de „Uber of Bitcoin“. In de afgelopen jaren hebben Kerr en zijn team het groei-voor-decentralisatiemodel overgenomen door het proces te automatiseren voor gebruikers waar ook ter wereld om direct leningen te genereren en ze naadloos aan te sluiten op de wereldwijde vraag – denk aan een wereldwijde marktplaats waar u uw leningen kunt inwisselen voor dollars, euro’s, Chinese yuans, etc. Als onze financiële geldschieters er ooit aan denken om studentenleningen in dit ecosysteem te brengen, zouden we een enorme verandering kunnen zien in de manier waarop leningen worden gebruikt en terugbetaald over een periode van tijd – maar dat is een gesprek voor een andere tijd.

Dus, hoe past Kerr’s visie op de levensvatbaarheid van Ethereum in het idee van het hebben van een „Uber-achtig“ groeimodel dat kenmerken leent van een traditionele P2P-markt?

In een vervolg op Cointelegraph’s vorige gesprek in mei, legde hij uit dat „het groeien van een gedecentraliseerd netwerk zowel de vraag- als de aanbodzijde vereist, die robuust zijn en prikkels hebben„. Hij voegde eraan toe:

„Decentrale systemen, zoals elke P2P-marktplaats, hebben deelnemers en een gezonde hoeveelheid kapitaal nodig om van de grond te komen. Het is niet genoeg om een gedecentraliseerd bedrijf op te bouwen; je moet een flinke hoeveelheid geld in het systeem injecteren om de ’netwerkeffect-sneeuwbal‘ te starten. Ongeacht de marktdynamiek – of het nu eenzijdig of tweezijdig is, het stuk dat nodig is om een netwerkeffect op te wekken, is vaak eerst een subsidie in de vorm van cash beloningen of credits.“

Interessant genoeg sprong Binance’s CZ snel in ons gesprek, vooruitlopend op de aankondiging van het leenplatform dat het de upgrade van het Kava mainnet-ecosysteem zou ondersteunen. Zoals CZ met ons deelde via e-mail:

„De Kava-gemeenschap biedt KAVA-beloningen aan de eerste gebruikers van BNB, waardoor BNB-gebruikers kunnen deelnemen aan het on-chain governance op het Kava-platform dat gebaseerd is op ‚proof-of-stake‘.“

„Dit is echt een spannende tijd voor BNB-houders,“ zei CZ, en voegde eraan toe dat Kava „een vrij goed incentive-alignment mechanisme is voor het opstarten van USDX-liquiditeit, wat ongelooflijk belangrijk is voor de vroege stadia van het creëren van een nieuwe stablecoin. Geweldig om te zien dat Kava niet alleen voortbouwt op de schouders van reuzen, zoals MakerDao, maar ook innovatie bevordert en nieuwe ideeën voor het ontwerp van het mechanisme aan de tafel brengt„.