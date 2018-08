Seit einigen Jahren beschäftigt sich unsere Website mit vielen Online Casinos und analysiert die verschiedenen Spiele, Boni, Sicherheit und das Management dieser Seiten. Da wir dies schon seit einiger Zeit tun, können wir auf einige Unternehmen hinweisen, die die Dinge besser machen als die meisten. Profitable Play Limited, Gibraltar ist eines dieser Unternehmen, da der Betreiber für die beeindruckenden Wettseiten JackpotJoy und Virgin Casino verantwortlich ist. Kürzlich startete das Unternehmen sein neuestes Projekt, Starspins, eine ausschließlich auf britische Kunden ausgerichtete Website. Erfüllt dieses Casino die hohen Standards seiner Schwesterseiten oder ist es die hässliche Stiefschwester, die jeder ignorieren wird?

Software- und Spielauswahl

777casino verfügt über eine webbasierte Plattform, mit der Sie direkt über Ihren Webbrowser auf Spiele zugreifen können. Die Spiele werden von WMS Gaming, IGT, Gamesys und High 5 Games angeboten, und insgesamt stehen mehr als 85 Spiele zur Auswahl. Die Registrierung eines Kontos im Casino ist ein sehr einfacher Vorgang, der nur wenige Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nimmt, um sich anzumelden und Geld auf Ihr Konto einzuzahlen.

Die Spielebibliothek bevorzugt Qualität vor Quantität in Bezug auf die angebotenen Slots, wobei viele der Spiele von Landmaschinen übernommen werden, die seit Jahren angeboten werden. Einige meiner Lieblingsspiele sind dort, darunter Bruce Lee, Rom & Ägypten, Ghostbusters und Giant’s Gold. Ich war beeindruckt von der Tatsache, dass das Casino bei jedem Spiel des Casinos ein freies Spiel erlaubt und den Spielern die Möglichkeit gibt, einen Titel zu probieren, bevor sie echtes Geld in ein Spiel versenken. Die Schlitze werden auch durch die Tatsache erhöht, dass es vier Site-weite progressive Jackpots gibt, die jederzeit auf jedem Spielautomaten gewonnen werden können, mit Preisen, die von einigen hundert bis zu einigen tausend Pfund reichen. Starspins bietet jedoch keine progressiven MegaJackpots von IGT an.

Während ich gerne Tischspiele und Videopoker in der Liste der Spiele gesehen hätte, ist das Fehlen dieser Spiele für die von Profitable Play betriebenen Wettseiten üblich und keine große Überraschung.

Bankwesen in einem Echtgeld Casino

Banking bei einem online Echtgld Casino auf https://www.onlinebetrug.net/casino/echtgeld/ ist das, was Sie erwarten würden, mit der Seite, die Einzahlungs- und Auszahlungsservices durch Kreditkarten- und e-Wallet-Dienste anbietet. Einzahlungen auf Ihr Konto werden sofort gutgeschrieben. Ich habe festgestellt, dass das Casino meine Auszahlung innerhalb von 24 Stunden nach der Überprüfung meiner Kontoidentifikation durch das Casino-Management bearbeitet und bezahlt hat.

Der Kundensupport ist per E-Mail und Live-Chat verfügbar, und ich fand, dass die Mitarbeiter sehr schnell auf Fragen im Live-Chat antworten konnten, und alle Fragen, die ich bezüglich der Bonusrichtlinie (mehr dazu weiter unten) hatte, wurden von den Mitarbeitern vollständig beantwortet. In Übereinstimmung mit dem UK-zentrierten Fokus der Website ist das Personal jedoch nicht zu jeder Zeit verfügbar, mit Live-Hilfe, die täglich von 9.00 bis 1.00 Uhr zur Verfügung steht. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass der Telefonsupport und die Mitarbeiter rund um die Uhr erreichbar wären, aber die Konzentration auf das Vereinigte Königreich sollte sicherstellen, dass nicht viele Menschen dadurch belästigt werden.

Trügerische Bonus-Wettanforderungen

Ich war enttäuscht, als ich die Regeln für Bonuswetten in diesem Casino sah. Beim Durchlesen der Regeln des Ersteinzahlungsbonus bemerkte ich, dass die Wettanforderungen mit nur dem doppelten Bonusbetrag unglaublich niedrig waren. Ich habe jedoch ein wenig weitergelesen und festgestellt, dass dies wirklich zu schön war, um wahr zu sein:

Wetten auf Spielautomaten werden 5% von jedem Wetteinsatz zu Ihren Wettanforderungen beitragen. Zum Beispiel, eine Wette im Wert von £10 wird einen Beitrag von £0,50 zu einer Wette im Wert von £20 leisten.

So ist die Wette 2x Bonus, außer bei Slots-Spielen, die die einzige Art von Spiel sind, die im Casino angeboten wird. Slots sind in Wirklichkeit zwanzigmal höher als der Bonus von 40x. Ich sehe keinen Grund, die Regeln auf diese Weise zu strukturieren, außer jemanden zu täuschen, der sie nicht genau liest und den Anschein erweckt, dass die Wettanforderungen zwanzigmal niedriger sind als sie wirklich sind. Es ist enttäuschend, ein ansonsten gutes Casino zu sehen, das diese trügerische Taktik anwendet.

Sicherheit, Fairness und verantwortungsvolles Spielen

Starspins Casino schützt die Privatsphäre Ihrer sensiblen persönlichen und finanziellen Informationen, indem es die gesamte Kommunikation mit ihren Servern mittels SSL-Technologie verschlüsselt. Das Unternehmen verfügt auch über eine Datenschutzrichtlinie, in der die spezifische Verwendung Ihrer persönlichen Daten beschrieben wird.

Trotz einer kleinen Anzeige auf der Homepage, in der behauptet wird, dass die Spiele über 95% auszahlen, veröffentlicht das Casino weder eine Art von Audits durch Dritte noch eine konsolidierte Liste der RTP-Nummern für jedes seiner Spiele. Viele der Spiele zeigen ihre Auszahlungsraten in ihren Auszahlungstabellen oder Hilfebildschirmen, obwohl diese Zahl typischerweise für IGT-Spiele eine große Bandbreite ist, die ohnehin von 92% bis 97% reichen kann. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass die Spiele des Casinos fair sind, da Starspins hervorragende Software-Anbieter einsetzt, sowie die doppelten Spiellizenzen, die das Casino von der United Kingdom Gambling Commission und der Gibraltar Regul besitzt.