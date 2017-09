Wirtschaft in Kanada sehr stabil

Die bullische Rallye in der CAD / JPY Paar verstärkt den Wechselkurs um 400 Pips bis 79.60 in einer Angelegenheit von einem Monat. Der kanadische Dollar verstärkt vor allem auf die Entscheidung der OPEC die Produktion von Öl auf einen Bereich von 32.500.000 bis 33.000.000 Barrel zu begrenzen. Die Bank of Japan die Entscheidung der langfristigen Rendite nahe Null auch im Sinne der Yen schwach gegenüber dem kanadischen Dollar unterstützt Plus500 Test 2017 zu halten. Für eine Vielzahl von Gründen , die unten erwähnt, rechnen wir mit einer kurzfristigen Trendwende in der CAD / JPY – Paar.

Am vergangenen Mittwoch, die Bank of Canada senkte seine Wachstumsaussichten für die Wirtschaft, während der Leitzins unverändert bei 0,5% zu halten. Die Zentralbank rechnet nun die kanadische Wirtschaft ein Wachstum von 1,1% im Jahr 2016, im Vergleich zu den 1,3% Wachstumsaussichten im Juli ausgestellt zu registrieren.

Während der Maßnahmen , die von der Regierung ergriffenen begrüßt den zur Stabilisierung kanadischen Immobilienmarkt , dieBank of Canada Gouverneur Stephen Poloz darauf hingewiesen , dass die neue Hypothek Regeln jetzt das Wirtschaftswachstum um 0,3% im Jahr 2018 Poloz trimmen würden die Wirtschaft der kanadischen rechnet nur zu erweitern 2 % in den Jahren 2017 und 2018. Zuvor hatte die Zentralbank ein BIP – Wachstum von 2,2% im Jahr 2017 prognostiziert.

Wirtschaft und Stock

Poloz auch anerkannt, dass die Zentralbank kam in der Nähe, die Zinssätze ayondo – Betrug oder seriös? zu schneiden, die wirtschaftliche Abschwächung unter Berücksichtigung. Allerdings zwang die Unsicherheit geschaffen durch die neue Hypothek Regeln für die Zentralbank der Idee im letzten Moment zu unterscheiden.

Die Protokolle des September 20-21 FOMC (Federal Open Market Committee) Treffens zeigen , dass die US Fed nun den US – BIP erwartet zwischen 1,7% und 1,9% zu wachsen, von dem Juni Schätzungen von 1,9% und 2,0%. Ed Wijaranakula , der Analyst bei NMS Investment Research, glaubt , dass der US – Fed einmal die Zinserhöhung wieder verschieben kann.

Solche Ansichten würden die Stärkung des Yen unterstützen. So die oben genannten Tatsachen bedenken, erwarten wir das CAD / JPY Paar in den kommenden Tagen zu sinken.

Das CAD / JPY Paar hat nach dem Fehlschlagen zu brechen über dem etablierten Widerstand bei 78.80 zu sinken begonnen. Die negative Ablesung des MACD Indikator bezeichnet Schwäche im Währungspaar. So können wir einen Abwärtstrend in den Vermögenswert antizipieren.

CAD / JPY Paar: 24. Oktober 2016

So kann ein Devisenhändler betrachten kurz unter den gegenwärtigen Umständen gehen. Der Einstieg kann in der Nähe von 78,40, während der Stop-Loss-Auftrag über 78,90 platziert werden kann. Die Short-Position kann abgedeckt werden, wenn das CAD / JPY bis etwa 76.40 fällt.

Die Investition in einer einem Put-Option touch wird einen binären Händler ermöglicht Renditen von bis zu 90% gegenüber dem prognostizierten Abwärtstrend in der CAD / JPY Paar, das Zielniveau für die Put-Option realisieren sollte etwa 76,80, während das Ablaufdatum in fallen die dritte Woche im November.