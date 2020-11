26% des investisseurs institutionnels ont Bitcoin, 11% ont Eth Dit Fidelity

Les investisseurs institutionnels font passer leur allocation vers les cryptos de 22% l’an dernier à 27% selon une nouvelle enquête de Fidelity.

De novembre 2019 à début mars 2020, 800 investisseurs aux États-Unis et en Europe ont été interrogés, 400 d’entre eux sur chaque continent

L’enquête a couvert une variété de segments d’investisseurs, y compris des individus de haut niveau, des conseillers financiers, des family offices, des fonds de couverture et de capital – risque cryptographiques , des fonds de couverture traditionnels, des fonds de dotation et des fondations.

Selon eux, environ 70% des réponses au sondage ont été recueillies en ligne et environ 30% par téléphone.

Fidelity constate que pour près de 80% des investisseurs, les actifs numériques présentent un attrait. Les caractéristiques les plus attrayantes sont le manque de corrélation avec d’autres classes d’actifs, l’exposition à une technologie innovante et un potentiel de hausse élevé.

Investisseurs institutionnels américains de cryptographie, juin 2020

Parmi ceux qui ont investi, 59% des investisseurs institutionnels aux États-Unis sont directement exposés aux cryptos, c’est-à-dire qu’ils détiennent l’actif lui-même au lieu de futures, d’options ou de tout autre dérivé. Ils disent :

«L’investissement actuel a été mené par des fonds cryptographiques, des particuliers fortunés, des conseillers financiers et des family offices. Lorsque nous mentionnons les «fonds cryptographiques» dans le reste de cette revue, nous faisons référence aux fonds spéculatifs et aux fonds de capital-risque qui se concentrent collectivement sur l’univers des actifs numériques et de la blockchain, et investissent dans des actifs numériques et / ou des sociétés d’actifs numériques. »

Fidelity spécule que de plus en plus modifient l’actif lui-même en raison de la «maturité des offres de garde» et en raison d’une familiarisation accrue avec les cryptos.

26% des investisseurs institutionnels détiennent du Bitcoin Future tandis que 11% détiennent de l’éthereum. Pour ces derniers, ils affirment «qu’il est détenu principalement par des fonds de couverture cryptographique et des fonds de capital-risque».

Dans l’ensemble, l’enquête révèle que les cryptos sont désormais considérés sous un jour plus favorable, Fidelity déclarant:

«Aux États-Unis, la perception des actifs numériques s’est améliorée depuis 2019, la part des investisseurs américains exprimant une perception neutre ou positive passant de 43% à 58%.»

Les investisseurs institutionnels européens sont légèrement plus positifs envers les cryptos, mais seulement un quart d’entre eux ont investi dans le bitcoin et encore moins dans l’éth.

En outre, la constatation que 11% détiennent eth suggère que le deuxième plus grand crypto et réseau a atteint un point de basculement.

C’est une théorie qui suggère que si quelque chose est adopté par 10% de la population, il passe au courant dominant avec eth pas encore là, mais il a maintenant franchi le plus grand obstacle.