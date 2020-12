Carnage Bitcoin, jalon Eth2, lancement de la Balance, erreur PayPal: Hodler’s Digest, 21-27 novembre

Les meilleures (et les pires) citations, les faits saillants de l’adoption et de la réglementation, les principales pièces de monnaie, les prévisions et bien plus encore – une semaine sur Cointelegraph en un seul lien!

Rédaction par la rédaction 28 novembre 2020dans Hodler’s , Hodler’s Digest

À venir tous les samedis, Hodler’s Digest vous aidera à suivre chaque actualité importante qui s’est produite cette semaine. Les meilleures (et les pires) citations, les faits saillants de l’adoption et de la réglementation, les principales pièces de monnaie, les prévisions et bien plus encore – une semaine sur Cointelegraph en un seul lien.

Le prix du Bitcoin tombe en dessous de 17000 dollars lors du plus gros crash depuis mars

En début de semaine, les marchés de la cryptographie débordaient d’optimisme. Bitcoin était à une zone de résistance des sommets de tous les temps, les altcoins se ralliaient à trois chiffres et la montée en flèche faisait sensation sur la page d‘ accueil du Wall Street Journal.

Avec la capitalisation boursière de Bitcoin à des niveaux records, il était temps de célébrer avec un bon dîner à la dinde et tous les accompagnements. Malheureusement, Thanksgiving a laissé le monde de la cryptographie avec un arrière-goût plutôt amer.

Le 26 novembre, le prix de BTC a subi l’une de ses plus grosses pertes en dollars depuis mars. Au total, la plus grande crypto-monnaie du monde s’est effondrée de plus de 15%. Des liquidations massives ont été imputées à l’accident de 19 484 $ à 16 334 $ en l’espace d’une journée.

Comme l’a noté Michaël van de Poppe, analyste chez Cointelegraph, les corrections de marché sont rarement des choses élégantes. «Ils sont souvent verticaux et douloureux. Escalier en haut, ascenseur en bas », a-t- il écrit .

Trois raisons pour lesquelles les traders s’attendent maintenant à ce que Bitcoin atteigne 13000 $ avant un nouveau rallye

Alors… que se passe-t-il ensuite? Les espoirs de toucher 20 000 $ sont-ils anéantis à court terme ou s’agit-il d’un simple échec sur la route qu’il faudrait ignorer?

Eh bien, cela dépend beaucoup de qui vous demandez. Certains traders prévoient un autre recul brutal dans un avenir pas trop lointain, indiquant des modèles historiques qui suggèrent que la BTC pourrait retomber dans la fourchette de 13 800 $ à 14 500 $ .

Un trader pseudonyme connu sous le nom de «Salsa Tekila» a déclaré que la BTC devait casser 17 500 $ pour rester en territoire haussier, ajoutant que 18 700 $ était la seule grande résistance avant des sommets historiques. Cependant, le trader a averti que les choses semblaient baissières en dessous de 17 500 $ … et cela pourrait entraîner une baisse dans la fourchette de 11 000 à 13 000 $ .

D’autres, comme le fournisseur de fonds indiciels cryptographiques Stack Funds, ont décrit le recul comme une «correction saine» qui était nécessaire avant que Bitcoin ne poursuive sa trajectoire ascendante.

La firme a déclaré que BTC était à des niveaux de surachat depuis octobre, ce qui signifie qu’un peu de chaleur est désespérément nécessaire pour quitter le marché.

Pendant ce temps, le fondateur de Quantum Economics, Mati Greenspan, a déclaré que la correction avait peut-être déjà atteint son point bas, ajoutant: „Un recul de 17% est plutôt apprivoisé pour cette étape du cycle.“