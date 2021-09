Deaktivieren von Autostartprogrammen in Windows

Je mehr Software Sie auf Ihrem Computer installieren, desto länger scheint es zu dauern, bis Windows gestartet wird. Viele Programme fügen sich selbst in die Liste der Programme ein, die beim Hochfahren des Computers gestartet werden, und diese Liste kann sehr lang werden.

Wenn Sie Windows 8 oder Windows 10 verwenden, scrollen Sie nach unten.

Deaktivieren von Autostart-Programmen in Windows 7, Vista oder XP

Bei einigen Programmen ist es sinnvoll, sie mit Windows zu starten, z. B. bei Antiviren- und Firewall-Software. Bei den meisten Programmen verschwendet das Starten beim Hochfahren jedoch nur Ressourcen und verlängert die Startzeit. Es gibt ein mit Windows installiertes Tool namens MSConfig, mit dem Sie schnell und einfach sehen können, welche Programme beim Start ausgeführt werden, und die Programme, die Sie nach dem Start lieber selbst ausführen möchten, bei Bedarf deaktivieren können. Dieses Tool ist verfügbar und kann zum Deaktivieren von Startprogrammen in Windows 7, Vista und XP verwendet werden.

HINWEIS: MSConfig kann nicht nur zum Konfigurieren von Startprogrammen verwendet werden, also seien Sie vorsichtig, was Sie damit tun. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie es verwenden können, befolgen Sie einfach die Schritte in diesem Artikel, und Sie sollten keine Probleme haben.

Um MSConfig auszuführen, öffnen Sie das Startmenü und geben Sie „msconfig.exe“ (ohne Anführungszeichen) in das Suchfeld ein. Während Sie tippen, werden die Ergebnisse angezeigt. Wenn Sie „msconfig.exe“ sehen, klicken Sie darauf oder drücken Sie die Eingabetaste, wenn es markiert ist.

HINWEIS: Wenn Sie Windows XP verwenden, öffnen Sie das Dialogfeld Ausführen über das Startmenü, geben Sie „msconfig.exe“ in das Eingabefeld Öffnen ein und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie im Hauptfenster der Systemkonfiguration auf die Registerkarte Autostart. Es wird eine Liste aller Startprogramme mit einem Kontrollkästchen neben jedem Programm angezeigt. Um zu verhindern, dass ein Programm zusammen mit Windows gestartet wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Programm, so dass KEIN Häkchen im Kästchen erscheint. Klicken Sie auf OK, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie darauf hingewiesen werden, dass Sie Ihren Computer möglicherweise neu starten müssen, damit die Änderungen wirksam werden. Klicken Sie auf Neustart, um Ihren Computer sofort neu zu starten. Wenn Sie nicht bereit sind, den Computer neu zu starten, klicken Sie auf Beenden ohne Neustart.

Deaktivieren von Startprogrammen nach dem Windows 10-Update vom April 2018

Wenn Sie die allerneueste Version von Windows 10 verwenden, gibt es ein neues Verwaltungsfeld für Start-Apps, mit dem Sie Startprogramme ganz einfach deaktivieren können. Öffnen Sie einfach die Einstellungen, suchen Sie nach „Autostart“ und öffnen Sie das Fenster „Autostart-Apps“. Wenn Sie dies nicht sehen, haben Sie noch nicht die allerneueste Version, und Sie sollten den Task-Manager verwenden, um Ihre Startanwendungen zu verwalten (lesen Sie den nächsten Abschnitt).

Sobald Sie das Start-Apps-Panel haben, können Sie einfach die Dinge, die Sie nicht beim Start ausführen möchten, abschalten.