Is MicroStrategy’s investering van $425 miljoen in Bitcoin de grootste weddenschap aller tijden?

Afgelopen zomer heeft Nasdaq het beursgenoteerde business intelligence bedrijf MicroStrategy Inc. „38.250 bitcoins gekocht voor een totale aankoopprijs van $425 miljoen.“ Zou dit een van de grootste weddenschappen kunnen zijn die ooit door een beursgenoteerd bedrijf zijn gedaan?

Wanneer en hoe is MicroStrategy aan de slag gegaan met Bitcoin?

Op 11 augustus heeft het op de Nasdaq-website genoteerde bedrijf MicroStrategy Inc. (NASDAQ: MSTR) via een persbericht bekend dat het „21.454 bitcoins had gekocht voor een totale aankoopprijs van $250 miljoen“ om te gebruiken als „primaire schatkistreserve“.

Michael J. Saylor, medeoprichter, voorzitter en Chief Executive Officer van MicroStrategy, zei destijds:

„Deze investering weerspiegelt onze overtuiging dat Bitcoin, als ’s werelds meest algemeen geaccepteerde cryptocurrency, een betrouwbare opslagplaats van waarde is en een aantrekkelijk beleggingsobject met meer waardevermeerdering op de lange termijn dan het aanhouden van contant geld.

„Sinds de oprichting, meer dan tien jaar geleden, heeft Bitcoin zich ontpopt als een belangrijke aanvulling op het wereldwijde financiële systeem, met kenmerken die nuttig zijn voor zowel individuen als instellingen.

„MicroStrategy heeft Bitcoin erkend als een legitiem beleggingsobject dat superieur kan zijn aan contant geld en heeft daarom Bitcoin tot het belangrijkste onderdeel van haar treasuryreservestrategie gemaakt“.

Saylor ging verder met te zeggen:

„Onze beslissing om op dit moment in Bitcoin te investeren werd deels ingegeven door een samenloop van macrofactoren die van invloed zijn op het economische en zakelijke landschap en die volgens ons risico’s op de lange termijn voor ons corporate treasuryprogramma creëren – risico’s die proactief moeten worden aangepakt.

„Deze macrofactoren omvatten onder andere de economische en volksgezondheidscrisis die door COVID-19 is neergeslagen, ongekende financiële stimuleringsmaatregelen van de overheid, waaronder kwantitatieve versoepeling in de hele wereld, en wereldwijde politieke en economische onzekerheid.

„Wij zijn van mening dat deze en andere factoren samen een aanzienlijk negatief effect kunnen hebben op de reële waarde op lange termijn van fiatvaluta’s en vele andere conventionele activatypes, waaronder veel van de activa die traditioneel worden aangehouden in het kader van de corporate treasury-activiteiten.

Op 15 september twitterde de CEO van MicroStrategy dat zijn bedrijf nog eens 16.796 bitcoins had gekocht:

Hier is wat Barry Silbert, de CEO van Digital Currency Group (DCG), ’s werelds grootste digitale vermogensbeheerder en de moedermaatschappij van Grayscale Investments, te zeggen had over de nieuwste Bitcoin-aankoop van MicroStrategy:

MicroStrategy’s Q3 2020 Earnings Call

Op 27 oktober maakte MicrosStrategy zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2020 bekend. In het persbericht over deze resultaten staat wat MicroStrategy heeft gezegd over zijn digital asset holdings:

„Per 30 september 2020 bedroeg de boekwaarde van MicroStrategy’s digitale activa (uitsluitend bestaande uit bitcoin) $380,8 miljoen, wat de cumulatieve bijzondere waardeverminderingen van $44,2 miljoen sinds de overname weerspiegelt.

„MicroStrategy verantwoordt zijn digitale activa als immateriële activa met een onbeperkte levensduur, die initieel tegen kostprijs worden geboekt. Vervolgens worden ze gewaardeerd tegen kostprijs, na aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen sinds de overname. MicroStrategy bepaalt de reële waarde van zijn bitcoin op basis van de genoteerde (niet-aangepaste) prijzen op de actieve beurs die MicroStrategy heeft bepaald als zijn belangrijkste markt voor bitcoin.

„MicroStrategy beschouwt de laagste prijs van een bitcoin die op de actieve beurs is genoteerd sinds de aankoop van de specifieke bitcoin. Als de boekwaarde van een bitcoin hoger is dan die laagste prijs, is er een bijzonder waardeverminderingsverlies opgetreden met betrekking tot die bitcoin voor een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de boekwaarde en die laagste prijs. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen als „Bijzondere waardeverminderingsverliezen voor digitale activa“ in de geconsolideerde bedrijfsoverzichten van MicroStrategy.

„Op 30 september 2020 bedroegen de gemiddelde kosten en de gemiddelde boekwaarde van MicroStrategy’s bitcoin respectievelijk ongeveer $11.111 en $9.954. Op 26 oktober 2020, om 16.00 uur ’s middags, had MicroStrategy 38.250 bitmunten en de marktprijs van één bitmunt op de belangrijkste markt was ongeveer $13.023.“.

Om 17.00 uur ET op 27 oktober 2020 had MicroStrategy zijn Q3 2020-verdienstsaldo. Volgens het transcript (verstrekt door The Motley Fool) van deze oproep waren zowel Saylor (de CEO van het bedrijf) als Phong Le, de voorzitter en CFO van het bedrijf, aanwezig om analisten extra inzicht te geven in de resultaten van het derde kwartaal van 2020. Zoals gebruikelijk hadden we eerst de „Prepared Remarks“ van de leidinggevenden en daarna de „Questions and Answers“.

Met betrekking tot Bitcoin is dit wat Le te zeggen had:

„… in de loop van het kwartaal hebben we ongeveer 38.250 bitcoins gekocht voor een totale prijs van $425 miljoen. Dit komt overeen met een gemiddelde prijs van ongeveer $11.111 per bitcoin. We zijn blij met de reactie van de markt op onze niet-traditionele treasury strategie en geloven dat onze bitcoin-holdings onze investeerders kunnen voorzien van een stabielere treasury-activa en een die een groter rendementspotentieel heeft dan contant geld dat in Amerikaanse dollars wordt aangehouden.

„Onze investering in bitcoin heeft MicroStrategy ook in staat gesteld om de passie van de bredere crypto-markt aan te boren en de slimme, gesofisticeerde technologen om te pleiten voor de onafhankelijke en open markten, of het nu gaat om financiële activa of digitale activa. We hebben een opmerkelijk en onverwacht voordeel gezien van onze investering in bitcoin en het verhogen van het profiel van het bedrijf in de bredere markt. Dit komt onze bedrijfsreputatie in het algemeen ten goede en verhoogt ons mijnaandeel onder potentiële klanten.“

Vervolgens deed hij twee zeer interessante uitspraken:

„Volgens ons treasury reserve beleid, mag je verwachten dat we extra bitcoins zullen kopen als we meer geld genereren dan wat we nodig hebben om het bedrijf te runnen op een dagelijkse basis of om in te zetten voor andere bedrijfsdoeleinden.“

„Vergeleken met een gemiddelde aankoopprijs van $11.111, is de recente prijs per bitcoin meer dan $13.500.“

Wat Saylor betreft, hij sprak uitvoerig over Bitcoin. Hier zijn een paar hoogtepunten:

„Ik denk dat het verkopen van Bitcoin door Square Cash en de ondersteuning in de Square Cash applicatie een grote zaak is. Nu PayPal heeft aangekondigd dat ze het gaan doen in de PayPal-applicatie, denk ik dat dat legitimerend is. Als PayPal dat volgend jaar in Venmo levert, denk ik dat dat een groot pluspunt zal zijn. Wat ik al een aantal keren heb gezegd is bitcoin is digitaal goud.“

„Ik denk niet dat mensen echt volledig begrijpen wat we daarmee bedoelen, en ik denk dat het op dit moment vermeldt dat als je goud virtualiseert, als je de theoretische veilige haven van goud neemt en je haalt de massa eruit en dan zet je het op een open protocol en je maakt het mogelijk om het te programmeren, dan betekent het feit dat het programmeerbaar goud of een programmeerbare asset is dat het slimmer gaat zijn. Het gaat sneller. Het wordt sterker. Het zal moeilijker zijn dan de fysieke versie van zichzelf.“

„Ik geloof persoonlijk dat bitcoin – het is het eerste voorbeeld van een digitaal monetair netwerk. Het is een software netwerk dat in staat is om monetaire energie op te slaan en te kanaliseren. En als je dat vergelijkt met wat Facebook was, wat een digitaal sociaal netwerk is, een software netwerk om sociale energie op te slaan en te kanaliseren, dan zie je dat het een diepgaand nieuw idee is.“

Wat zijn de langetermijnplannen van MicroStrategy voor de Bitcoin Holdings?

Vorige maand, tijdens een interview met Real Vision CEO Raoul Pal, legde Saylor uit dat ondanks wat sommige mensen denken, MicroStrategy niet van plan is om zijn Bitcoin-holdings binnenkort te verkopen:

„Ik zie deze jongens op crypto Twitter. En ze hebben zoiets van: ‚Saylor gaat het kopen en hij gaat het dumpen. Hij gaat het kopen en dan een ander bedrijf met het kopen. Hij gaat het kopen totdat hij deze winst krijgt en wat dan ook doet.

„Er zijn veel handelaren op de markt. Ze begrijpen de mentaliteit van lang niet. Ik koop het voor de kerel die gaat werken voor de kerel die wordt ingehuurd door de kerel die mijn baan over 100 jaar overneemt. Ik verkoop het niet. Als het met een factor 100 stijgt, leen ik misschien een beetje om iets te gaan kopen wat ik wil, maar wat ga ik er mee kopen dat beter is dan wat ik koop?

„Elke andere schatkist… heeft een negatief reëel rendement. Wat ga ik ermee kopen? Er is geen ander bezit om mee te kopen.“

Hoeveel ongerealiseerde winst heeft MicroStrategy gemaakt op zijn Bitcoin-investering?

Volgens gegevens van CryptoCompare handelt BTC-USD momenteel (vanaf 20.00 uur UTC op 8 november) rond de $15.393, een stijging van 3,5% in de afgelopen 24 uur:

Om de niet-gerealiseerde winsten van MicroStrategy op zijn BTC-investering uit te werken, moeten we niet vergeten dat Phong Le, de voorzitter van het bedrijf en CFO, de volgende opmerking maakte tijdens de winstoproep voor het derde kwartaal van 2020:

„… tijdens het kwartaal kochten we ongeveer 38.250 bitcoins voor een totale prijs van 425 miljoen dollar. Dit komt overeen met een gemiddelde prijs van ongeveer $11.111 per bitcoin.“

Aangezien de huidige prijs van Bitcoin $4.282 hoger is (d.w.z. +38,53%), betekent dit dat de totale ongerealiseerde winst in USD op die 38.250 bitcoins ongeveer $163.786.500 is.

Een niet-gerealiseerde winst van meer dan 163 miljoen dollar in een kwartaal is helemaal niet slecht, en niet alleen MicroStrategy is niet van plan om zijn BTC-holdings binnenkort te verkopen, volgens de voorzitter van MicroStrategy is het bedrijf van plan om door te gaan met de „aankoop van extra bitcoins“.

Ook is er geen echte limiet aan hoe hoog de prijs van Bitcoin in de komende jaren zal gaan, aangezien de maximale levering van Bitcoin is vastgesteld op 21 miljoen. Bijvoorbeeld, Mike McGlone, die een Senior Commodity Strategist is bij Bloomberg Intelligence (BI), zei eind vorige maand dat hij verwacht dat de prijs van Bitcoin 100.000 dollar zal bereiken in 2025.

Zoals de legendarische Amerikaanse waarde-investeerder William H. Miller III vorige week al aangaf, wordt de „staying power“ van Bitcoin elke dag beter, met de kans op regulerende maatregelen die de prijs van Bitcoin ernstig zouden kunnen beïnvloeden, aangezien de institutionele en mainstream adoptie blijft groeien.

Daarom lijkt het erop dat MicroStrategy misschien wel een van de slimste beslissingen heeft genomen die een beursgenoteerd bedrijf ooit heeft genomen in een financieel kwartaal.

De standpunten en meningen die de auteur naar voren brengt, zijn alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, beleggings- of ander advies.