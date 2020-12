We moeten doen wat we kunnen om Bitcoin te legaliseren, zegt libertair Ron Paul

Het voormalige congreslid uit Texas is van mening dat de regering „zeer nauwlettend toekijkt“ om te zien wat er met crypto gebeurt.

Voormalig presidentskandidaat en congreslid Ron Paul

Voormalig presidentskandidaat en congreslid Ron Paul is de afgelopen week uitgesprokener geweest over het overheidstoezicht op Bitcoin Machine en andere cryptokringen en heeft de mensen opgeroepen om „waakzaam te zijn“.

In een aflevering van de Stephan Livera podcast die zondag werd uitgebracht, zei Paul dat hij net zo bezorgd was over de autoriteiten die zijn goud kwamen „in beslag nemen“ als over de inbeslagname van crypto activa. De libertair merkte op dat er gevallen waren geweest van mensen die „crypto hadden genomen dat ze dat niet zouden moeten doen“, maar hij legde schijnbaar de schuld voor elke mogelijke fraude in de toekomst bij de overheid.

„Hoe succesvoller crypto zal zijn en Bitcoin zal zijn, hoe meer je je bewust moet zijn van wat er in de regering gebeurt, hoe agressiever je zult worden“, zei Paul. „Ik zie [crypto] niet als een schepsel van de regering, maar de regering kijkt zeer nauwlettend toe.“

Het voormalige congreslid uit Texas – een uitgesproken criticus van de Federal Reserve – staat bekend om zijn pleidooi voor goud, hoewel hij tenminste wat Bitcoin (BTC) heeft. Het bestuurslid van de Bitcoin Foundation, Bobby Lee, gaf Paul in oktober vorig jaar zijn eerste BTC, toen de prijs $9.380 bedroeg.

Sinds hij het Amerikaanse Congres in 2013 heeft verlaten, heeft Paul vaak gesproken ten gunste van cryptocurrencies en blockchain-technologie. „Toen ik in het congres zat, dacht ik dat het belangrijk was dat we alles deden wat we konden om [Bitcoin] legaal te maken,“ zei Paul. „Ik had een wetsvoorstel dat concurrerende valuta’s zou legaliseren, want als het als geld moet worden gebruikt – je concurreert met de dollar – en er zijn sommige mensen die dat niet leuk vinden.“

Paul heeft bovendien zijn bezorgdheid geuit over het feit dat crypto nog steeds kwetsbaar is voor overheidsoptredens. In een aflevering van het Ron Paul Liberty Report dat afgelopen dinsdag werd uitgebracht, haalde de libertair aan hoe president Franklin D. Roosevelt in 1933 een uitvoeringsbesluit tekende om het bezit van goud in de Verenigde Staten te beperken als reactie op het hamsteren van het edelmetaal door burgers.

„Mensen zeggen ’nou, we kunnen hier omheen met crypto… crypto zal buiten dit… het zit niet in het banksysteem, en je zult dat probleem niet hebben,“ zei Paul. „Ik denk dat er daar nog wat bewijs moet worden geleverd.“

Hij concludeerde dat:

„Als de regering kan komen en doen wat ze willen en het goud van de mensen stelen, denk ik niet dat de regering neutraal zal zijn [voor crypto]. In de loop van de tijd is het doel van onze regering om een maatschappij zonder contant geld te hebben. En ze willen weten wat er aan de hand is.“